Нант трогательно почтил память Салы перед матчем Лиги 1 (Видео)

Новости спорта:Фанаты и футболисты команды продолжают чтить память о своем экс-партнере.

Болельщики и футболисты «Нанта» почтили память бывшего нападающего «канареек» Эмилиано Салы.

Перед началом матча 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Бордо» (0:1) в центральном круге стадиона «Божуар» было развернуто полотнище с фотографией футболиста, который трагически погиб год назад.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Напомним, самолет 28-летнего Салы потерпел крушение по пути из Франции в Англию 21 января 2019 года.