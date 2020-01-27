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Нант трогательно почтил память Салы перед матчем Лиги 1 (Видео)

Нант трогательно почтил память Салы перед матчем Лиги 1 (Видео)
11:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Фанаты и футболисты команды продолжают чтить память о своем экс-партнере.

Болельщики и футболисты «Нанта» почтили память бывшего нападающего «канареек» Эмилиано Салы.

Перед началом матча 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «Бордо» (0:1) в центральном круге стадиона «Божуар» было развернуто полотнище с фотографией футболиста, который трагически погиб год назад.

Напомним, самолет 28-летнего Салы потерпел крушение по пути из Франции в Англию 21 января 2019 года.

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Футбол, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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