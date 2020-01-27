"Красные дьяволы" отметились: МЮ разгромил аутсайдера АПЛ (Видео)

В последние годы Манчестер Юнайтед показывает не лучшую игру и результативность команды также не на высшем уровне. Накануне "красные дьяволы" во встрече с третьелиговым Транмер Роверс сумели отметиться сразу шестью голами, которые забили разные игроки. Последний раз команда забивала шесть и больше голов еще при сэре Алексе Фергюсоне.