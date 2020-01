В начале августа прошлого года полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя на полгода.

Сегодня Сане, который уже восстановился после травмы, провел первую тренировку в основной группе «Манчестер Сити»:

