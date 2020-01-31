Интер подписал форварда (Видео)

18-летний нападающий Насьоналя Мартин Сатриано стал игроком Интера, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за Примаверу "нерадзурри".