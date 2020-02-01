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Боатенг перешел в Бешикташ

Боатенг перешел в Бешикташ
07:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в Турции.

Кевин-Принс Боатенг стал игроком Бешикташа, сообщил официальный сайт турецкой команды.

32-летний футболист арендован "орлами" до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.

В нынешнем сезоне Боатенг провел восемь матчей за Фиорентину и отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего.

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ФК Бешикташ, ФК Фиорентина, Футбол, Кевин-Принс Боатенг, Новости футбола.
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