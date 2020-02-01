Боатенг перешел в Бешикташ

Кевин-Принс Боатенг стал игроком Бешикташа, сообщил официальный сайт турецкой команды.
32-летний футболист арендован "орлами" до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.
В нынешнем сезоне Боатенг провел восемь матчей за Фиорентину и отличился двумя голами.
Beşiktaş ailesine hoş geldin Kevin-Prince Boateng ⚡
Welcome to Beşiktaş @KPBofficial #DeliGibiSeverim pic.twitter.com/gEIXgGdeiF
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2020
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего.