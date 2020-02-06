Шедевр Де Пены - в обзоре матча Динамо - Олимпия (Видео)

В среду, 5 февраля, Динамо провело контрольный матч против Олимпии из Любляны в рамках второго тренировочного сбора, который проходит в Турции.
Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:0.
Обзор матча:
Динамо — Олимпия 5:0
Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.
Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.
Динамо (с 67-й минуты): Бойко — Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко — Шапаренко, Андриевский, де Пена — Караваев, Сухоручко, Русин.