«Марсель» в матче 22-го тура Лиги 1 на выезде справился с «Сент-Этьеном» (2:0).

Особенно красивым получился первый мяч с участием Димитри Пайе. Нападающий шикарно накрутил защитника соперника и поразил ворота с острого угла.

I’m still unsure how Dimitri Payet has managed to find the net here



What a finish #TightTekkerspic.twitter.com/K8FepGaNeC