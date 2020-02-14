Заря не сумела обыграть середняка чемпионата Беларуси (Видео)

Подопечные Виктора Скрипника не сумели обыграть Торпедо-белАЗ, но за сборы игроки Зари забили 15 голов при этом не пропустив в свои ворота ни одного мяча.