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Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте

Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте
20:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:К сожалению, украинке не хватило сил на всю дистанцию.

Леся Цуренко уступила румынке Ирине-Камелии Бегу в финале турнира в Каире.

В первой партии соперницы отдали друг другу по две стартовые подачи. Решающим в сете оказался девятый гейм, когда Бегу оформила брейк. Цуренко могла взять победу в следующем гейме, однако упустила свой шанс и проиграла партию.

Во втором сете Цуренко сумела собраться и переломить ход партии в пятом гейме, сумев не только добиться победы на своей подаче, но и взять сразу две подачи Бегу.

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Впрочем, на третью партию сил у Цуренко не осталось. Здесь все решилось в четвертом гейме — украинка отдала свою подачу, дав небольшое преимущество Бегу, после чего румынка сумела довести матч к победе.

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