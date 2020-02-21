Новичок Барселоны оконфузился на презентации (Видео)

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Новичок Барселоны Мартин Брейтуэйт, который перебрался в каталонский клуб из Леганеса, оконфузился на презентации в новой команде.

28-летний форвард показал парочку неудачных финтов, а после и вовсе не сумел подкинуть мяч в воздух.

Barcelona new signing Martin Braithwaite demonstrated his skills to the club fans. pic.twitter.com/Cr0fuJKDyW — SportsObama.com (@SportsObama) February 21, 2020

Стоит отметить, что Барселона заплатила за Брейтуэйта 17 миллионов евро.

Напомним, датчанину уже припомнили фото с куклой в форме мадридского Реала.