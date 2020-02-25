Коронавирус в Италии: как это отразится на матче Интер - Лудогорец

Новости спорта:Матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем пройдет при пустых трибунах.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба.

Организаторы решили провести игру без зрителей из-за вспышки коронавируса на севере Италии.

"УЕФА официально объявил, что матч с Интером в 1/16 финала Лиги Европы пройдет в заявленное время и дату без зрителей. Интер отправил письмо в Лудогорец, сообщив, что органы здравоохранения города разрешили провести матч без болельщиков", - заявили в Лудогорце.

Напомним, матч между Интером и Лудогорцем пройдет 27 февраля на стадионе Сан-Сиро. В первой встрече в Болгарии победу одержал Интер (2:0).