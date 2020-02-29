Іспанець хотів покинути клуб УПЛ

Новости спорта:Вісенте Гомес мав намір залишити донецький Олімпік.

«Олімпік» взимку міг залишитися без головного тренера. За інформацією ТаТоТаке, наставник клубу Вісенте Гомес в міжсезоння написав заяву про відставку.

Іспанець мотивував бажання піти поганою роботою клубу на трансферному ринку. Однак президент клубу В'ячеслав Гельзін не прийняв відставку тренера, у якого діючий контракт до закінчення сезону.

Відзначимо, що в зимове міжсезоння «Олімпік» посилився 9 новачками, серед яких голкіпер Артем Кичак, захисники - Микита Краченко, Орест Лебеденко, Дмитро Литвин, півзахисники - Тимур Чогадзе, Даніель Романовський, Назарій Вербний і форварди - Максим Дегтярьов і Денис Баланюк.

У першому після зимової перерви турі «Олімпік» вдома несподівано поступився «Львову» - 0:1. Після 19-ти турів команда Вісенте Гомеса йде на 9-му місці, маючи в активі 18 очок. При цьому, останні чотири гри команда програла.