И наркотики не мешали: чудо-гол Марадоны в ворота Лацио (Видео)

Диего Армандо Марадона всегда был неординарной личностью. То проблемы с наркотиками, то с алкоголем, то допинг.

Тем не менее, он всегда был великим футболистом. Особенно его боготворили в Наполи.

Однажды Диего удалось забить гол даже не глядя на ворота и голкипера.

On this day in 1985, Maradona scored this absolute peach in a 4-0 home win against Lazio. #ForzaNapoliSempre



