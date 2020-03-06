Шахтер вовсю готовится к матчу с Колосом (Видео)

Новости спорта:Шахтер представил видео подготовки к поединку с Колосом.

В матче 22-го тура УПЛ сойдутся Колос и Шахтер. Команды к матчу подходят в разном состоянии.

Колос на НСК Олимпийский уступил Динамо 0:2. При этом арбитр матча удалил игрока основы Задою.

Шахтер, наоборот, без проблем обыграл Днепр-1, пропустив лишь с пенальти.

Возвращения после травм и работа в двух группах. Смотрите, как «Шахтер» готовится к матчу с «Колосом».#КолосШахтер #Шахтер pic.twitter.com/iDDZCRP8xY — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2020

В случае победы Колос займет шестое место и пройдет в топ-6, но и поражение может оставить коллектив Костышина шестерке, если Мариуполь уступит Днепру-1.