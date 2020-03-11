Клопп повздорил с журналистом из-за коронавируса (Видео)

Сегодня "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет "Атлетико" Мадрид. Вчера на предматчевой пресс-конференции наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу очень не понравился вопрос на тему коронавируса от журналиста из Испании: