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Топовый гонщик Формулы-1 две недели проведет на карантине

Топовый гонщик Формулы-1 две недели проведет на карантине
15:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости спорта:Пилот Макларен Карлос Сайнс контактировал с больным коронавирусом.

Персонал команд Формулы-1, возвращающийся в Европу из Австралии, попал под правило 14-дневного карантина, сообщает GrandPX. Именно по этой причине у руководства не было других вариантов, кроме как отложить гонки в Бахрейне и Вьетнаме.

«Команды и сотрудники должны теперь пройти карантин, в некоторых случаях он продлится до конца марта.

Ясно, что сезон начнётся в начале, середине или даже конце мая, в зависимости от того, как будет меняться ситуация с коронавирусом в глобальном масштабе», — подчеркнул эксперт RTL Кристиан Даннер.

Ближайшие этапы Ф-1 отменены

По информации Marca, пилот «Макларен» Карлос Сайнс также оказался под карантином, после того, как у одного из сотрудников команды был выявлен коронавирус. Ближайшие две недели Сайнс проведёт дома.

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Формула-1, Автоспорт, Карлос Сайнс, Новости спорта.
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