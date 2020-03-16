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Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены

Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
21:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украины не проведет запланированные товарищеские матчи с сильными европейскими сборными.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что организация предлагает ввести запрет на 30 дней на все поездки на территорию Евросоюза, кроме неотложных, в связи с пандемией коронавируса.

Если данное предложение Еврокомиссии будет принято, то это автоматически означает, что сборная Украины не сможет на выезде провести товарищеские матчи с Францией (27 марта, Париж) и Польшей (31 марта, Хожув).

Ранее сообщалось, что встречи сборной Украины с Францией и Польшей в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 могут отменить.

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Во вторник, 17 марта, УЕФА может объявить о переносе Евро на 2021 год.

Для Украины эти поединки должны были стать первыми в 2020 году.

Сегодня из-за пандемии Бундеслига отменила игры до 3 апреля.

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Сборная Франции, Сборная Украины, Сборная Польши, Новости футбола, Коронавирус, УАФ.
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