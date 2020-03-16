Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)

Новости спорта:Иван Петряк поведал, какая ситуация сейчас в Венгрии из-за коронавируса.

Хавбек "МОЛ Фехервар" и сборной Украины Иван Петряк рассказал о том, как ситуация с коронавирусом влияет на его жизнь.

"Сейчас живу в так называемом "колхозе" – здесь спокойнее, пока что. Я нахожусь на расстоянии 55 км от Будапешта. Здесь нет туристов. На всякий случай, в магазин поеду попозже.

Сейчас возьму что-то интересненькое для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть чувство тревоги", — рассказал Петряк Football Hub.

"Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, потому что в аэропортах огромное скопление народа.

Немного волнуемся, потому что она тоже "не первой свежести", ей уже семьдесят. Поэтому лучшее поберечь, пусть посидит у нас".