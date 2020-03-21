Ибрагимович может летом завершить карьеру

Нападающий Милана Златан Ибрагимович раздумывает о завершении карьеры футболиста, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.
Контракт опытного форварда с итальянским клубом истекает в июне этого года, и он не планировал его продлевать. Теперь же шведский футболист и вовсе может завершить выступления на профессиональном уровне.
В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Милан планирует подписать Милика в случае ухода Ибрагимовича.