COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Усталость от слова "коронавирус" уже успела всех сблизить. Во многих сферах деятельности жизнь парализована, а многие люди вынуждены бороться с недугом. COVID-19 не обошел стороной и футбол. Мы решили составить список известных игроков, тренеров и функционеров, о заболевании которых известно на сегодняшний день.
На момент написания данной статьи, по официальной информации, в мире насчитывается порядка 311,5 тыс зараженных. По факту — количество заболевших может достигать в два, а то и в три раза больше. К сожалению, нужно понимать, что нижеприведенные данные — это официальная информация, а на самом деле все куда более печально. Мы составили список исходя из известных данных. Многие клубы просто таки не желают извещать о заболеваниях. К примеру, Лестер Сити, Борнмут сообщали о симптомах у некоторых игроков, однако далее не последовало никакой информации — положительные оказались тесты или нет.
Италия
- Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонио ла Гумина, Мортен Торсбю, Бартош Берешински, Фабио Депаоли и еще минимум 8 игроков (Самдория)
- Душан Влахович, Патрик Кутроне, Херман Песселья и еще 7 игроков (Фиорентина)
- Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (Ювентус)
Пауло Дибала, пожалуй, самый звездный футболист из тех, кто заразился коронавирусом на данный момент
- Маттиа Дзакканьи (Верона)
- Даниэле Мальдини (Милан)
Испания
- Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала, Хосе Гайя и еще минимум 2 игрока (Валенсия)
- 15 игроков Алавеса
- Ву Лей (Эспаньол)
- Джонатас (Эльче)
Англия
- Каллум Хадсон-Одои (Челси)
Каллум Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса
Германия
- Лука Килиан (Падерборн)
- 1 игрок Герты
- Фабиан Нюрнбергер (Нюрнберг)
- Тимо Хюберс, Яннес Хорн (Ганновер)
- 2 игрока Айнтрахта Ф
Франция
- Хен Чжун Сук (Труа)
- 1 игрок Осера
Китай
- Маруан Феллаини (Шаньдун Лунэн)
Обладателя самой известной "шевелюры" в футболе также настиг вирус
Также коронавирус поразил футбольных тренеров и функционеров, среди которых наставник Арсенала Микель Артета, спортивный директор Милана Паоло Мальдини, португальский тренер Жорже Жезуш, экс-президент Реала Лоренсо Санс (умер), 21-летний тренер Атлетико Портада Франсиско Гарсия (умер), президент Швейцарской футбольной ассоциации Доминик Блан.