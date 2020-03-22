COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов

Новости спорта:Число жертв коронавируса с каждым днем растет.

Усталость от слова "коронавирус" уже успела всех сблизить. Во многих сферах деятельности жизнь парализована, а многие люди вынуждены бороться с недугом. COVID-19 не обошел стороной и футбол. Мы решили составить список известных игроков, тренеров и функционеров, о заболевании которых известно на сегодняшний день.

На момент написания данной статьи, по официальной информации, в мире насчитывается порядка 311,5 тыс зараженных. По факту — количество заболевших может достигать в два, а то и в три раза больше. К сожалению, нужно понимать, что нижеприведенные данные — это официальная информация, а на самом деле все куда более печально. Мы составили список исходя из известных данных. Многие клубы просто таки не желают извещать о заболеваниях. К примеру, Лестер Сити, Борнмут сообщали о симптомах у некоторых игроков, однако далее не последовало никакой информации — положительные оказались тесты или нет.

Италия

- Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонио ла Гумина, Мортен Торсбю, Бартош Берешински, Фабио Депаоли и еще минимум 8 игроков (Самдория)

- Душан Влахович, Патрик Кутроне, Херман Песселья и еще 7 игроков (Фиорентина)

- Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (Ювентус)

Пауло Дибала, пожалуй, самый звездный футболист из тех, кто заразился коронавирусом на данный момент

- Маттиа Дзакканьи (Верона)

- Даниэле Мальдини (Милан)

Испания

- Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала, Хосе Гайя и еще минимум 2 игрока (Валенсия)

- 15 игроков Алавеса

- Ву Лей (Эспаньол)

- Джонатас (Эльче)

Англия

- Каллум Хадсон-Одои (Челси)

Каллум Хадсон-Одои сообщил, что вылечился от коронавируса

Германия

- Лука Килиан (Падерборн)

- 1 игрок Герты

- Фабиан Нюрнбергер (Нюрнберг)

- Тимо Хюберс, Яннес Хорн (Ганновер)

- 2 игрока Айнтрахта Ф

Франция

- Хен Чжун Сук (Труа)

- 1 игрок Осера

Китай

- Маруан Феллаини (Шаньдун Лунэн)

Обладателя самой известной "шевелюры" в футболе также настиг вирус

Также коронавирус поразил футбольных тренеров и функционеров, среди которых наставник Арсенала Микель Артета, спортивный директор Милана Паоло Мальдини, португальский тренер Жорже Жезуш, экс-президент Реала Лоренсо Санс (умер), 21-летний тренер Атлетико Портада Франсиско Гарсия (умер), президент Швейцарской футбольной ассоциации Доминик Блан.