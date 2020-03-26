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В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19

В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Футбольный матч между итальянской и испанской командой посетили 40 тысяч фанатов.

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявил, что одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии стал футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной "Аталантой" и испанской "Валенсией". Об этом сообщает Marca.

По словам Гори, этот футбольный поединок, который проходил 19 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро", был "биологической бомбой".

" Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили "Сан-Сиро", были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся. Многие смотрели игру в группах, и в ту ночь было много контактов. Вирус передавался от одного к другому", - сообщил Гори.

При этом мэр Бергамо считает, что причин распространения коронавируса было больше.

"Матч был не всем, потому что вспышка была действительно в больнице Альцано Ломбардо, с пациентом с неизвестной пневмонией, от которого заразились другие пациенты больницы, врачи и медсестры. Это - центр вспышки", - заявил Гори.

Отметим, по состоянию на 25 марта в Италии зафиксировано более 69 тысяч случаев коронавируса. При этом умерли от COVID-19 в стране 6820 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс.

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Италия, Лига Чемпионов, Коронавирус, Covid-19.
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