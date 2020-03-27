УЕФА не может запретить играть футбольный чемпионат в Беларуси

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, и ранее сообщалось, что УЕФА давит на федерацию футбола, чтобы сезон в стране был приостановлен.
Однако пресс-служба УЕФА это отрицает.
"Каждая национальная ассоциация является автономной и принимает решения относительно своих внутренних соревнований на основании рекомендаций и решений, принятых соответствующими национальными органами".
"УЕФА не имеет полномочий навязывать отстранение от национальных лиг", – заявили в пресс-службе организации.