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У восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса

У восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса
13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Вест Хэм

Новости спорта:ФК Вест Хэм объявил о мерах предосторожности в связи с подозрением на коронавирус у нескольких игроков.

Вице-президент "Вест Хэм Юнайтед" Каррен Брэди сообщила, что у восьми футболистов команды появились симптомы заражения коронавирусом.

"Хочу отметить, что у этих игроков наблюдаются лёгкие симптомы. Футболисты сейчас находятся со своими семьями дома на карантине и чувствуют себя хорошо. Какие симптомы? Не более чем чиханье или кашель, но все должны быть осторожны", — приводит слова Брэди The Sun.

На данный момент "Вест Хэм" приостановил командные занятия, игроки тренируются в домашних условиях. Ожидается, что командные тренировки на базе клуба возобновятся 13 апреля.

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Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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