Всех футболистов Серии А будут проверять на коронавирус

Новости спорта:После возвращения к тренировкам спортсменов будут проверять на коронавирус.

Пока что до завершения коронавирусного кризиса в Европе еще далеко, но в Италии намерены жестко контролировать спортсменов после их возвращения к командным тренировкам.

Сообщается, что клубы Серии A будут обязаны регулярно проверять всех игроков на коронавирус.

Кроме того, планируется разделить тех футболистов, кто уже переболел и имеет иммунитет, с теми, у кого иммунитета пока нет.

Ожидается, что массовые тесты будут проходить не только футболисты, но и все спортсмены в Италии. При этом даже ориентировочных сроков возвращения спорта пока нет.