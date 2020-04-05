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Всех футболистов Серии А будут проверять на коронавирус

Всех футболистов Серии А будут проверять на коронавирус
18:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:После возвращения к тренировкам спортсменов будут проверять на коронавирус.

Пока что до завершения коронавирусного кризиса в Европе еще далеко, но в Италии намерены жестко контролировать спортсменов после их возвращения к командным тренировкам.

Сообщается, что клубы Серии A будут обязаны регулярно проверять всех игроков на коронавирус.

Кроме того, планируется разделить тех футболистов, кто уже переболел и имеет иммунитет, с теми, у кого иммунитета пока нет.

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Ожидается, что массовые тесты будут проходить не только футболисты, но и все спортсмены в Италии. При этом даже ориентировочных сроков возвращения спорта пока нет.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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