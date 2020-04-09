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Игрок Динамо назвал свои пять правил в борьбе с коронавирусом

Игрок Динамо назвал свои пять правил в борьбе с коронавирусом
19:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Уругваец Карлос Де Пена хочет напомнить всем, что сейчас не каникулы, а карантин.

Футболист киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал, что нужно делать во время карантина, дабы не заразиться коронавирусом. Полузащитник назвал пять правил, который помогут избежать инфицирования и укрепить организм.

"Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы, хотя вряд ли скажу что-то новое:

  • 1. Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;
  • 2. Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;
  • 3. Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;
  • 4. Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;
  • 5. Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином — проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.

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И последнее, что хочу сказать, отвечая на этот вопрос – поймите, это карантин, а не каникулы!", - приводит его слова Football.ua.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Карлос де Пена, Covid-2019.
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