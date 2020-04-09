Игрок Динамо назвал свои пять правил в борьбе с коронавирусом

Новости спорта:Уругваец Карлос Де Пена хочет напомнить всем, что сейчас не каникулы, а карантин.

Футболист киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал, что нужно делать во время карантина, дабы не заразиться коронавирусом. Полузащитник назвал пять правил, который помогут избежать инфицирования и укрепить организм.

"Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы, хотя вряд ли скажу что-то новое:

1. Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;

2. Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;

3. Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;

4. Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;

5. Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином — проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.

И последнее, что хочу сказать, отвечая на этот вопрос – поймите, это карантин, а не каникулы!", - приводит его слова Football.ua.