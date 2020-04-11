Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир

Новости спорта:Турнир стал еще одной жертвой коронавируса.

Международный кубок чемпионов не состоится в 2020 году. Причиной отмены турнира стала пандемия коронавируса.

Организаторы выступили с заявлением о том, что здоровье участников и болельщиков находится на первом месте. Кроме того, неизвестно, когда возобновятся и завершатся европейские чемпионаты.

"Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем матчей европейского футбола делают невозможным планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter турнира.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

Напомним, что впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане, откуда распространилась на весь мир. На данный момент зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19 в мире, 102 тысячи случаев стали смертельными.

Из-за пандемии отменены или перенесены множество турниров и соревнований. Во многих странах объявлен карантин.