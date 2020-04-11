Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Президент WBC: Украина - будущее бокса
Президент WBC: Украина - будущее бокса

Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир

Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
08:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Турнир стал еще одной жертвой коронавируса.

Международный кубок чемпионов не состоится в 2020 году. Причиной отмены турнира стала пандемия коронавируса.

Организаторы выступили с заявлением о том, что здоровье участников и болельщиков находится на первом месте. Кроме того, неизвестно, когда возобновятся и завершатся европейские чемпионаты.

"Здоровье и безопасность игроков, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в наших матчах, всегда имеют первостепенное значение. Отсутствие ясности в том, когда будут сняты ограничения и неопределенность с календарем матчей европейского футбола делают невозможным планирование мужского Международного кубка чемпионов этим летом", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter турнира.

Роналду опубликовал чувствительные снимки, поддержав Италию и Португалию

Напомним, что впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане, откуда распространилась на весь мир. На данный момент зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19 в мире, 102 тысячи случаев стали смертельными.

Из-за пандемии отменены или перенесены множество турниров и соревнований. Во многих странах объявлен карантин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Международный кубок чемпионов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
03 Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
04 Полузащитник Динамо заинтересовал английский клуб
05 Президент WBC не исключает успешного возвращения Владимира Кличко на ринг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь