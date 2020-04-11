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Президент итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом

Президент итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом
19:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владелец одного из лидеров Серии В Мауро Ловиза объявил о своем заболевании.

Президент Порденоне Мауро Ловиза подтвердил слухи о своем заражении коронавирусом.

"После появившейся информации о моей болезни я получил столько сообщений и звонков с пожеланиями выздоровления, что решил ответить сразу всем, – приводит слова президента официальный сайт Порденоне. – Да, это правда, что я веду борьбу с этим чертовым вирусом. Я не хотел, чтобы это стало достоянием общественности, и просто соблюдал все рекомендации, не подвергая опасности семью и окружающих меня людей".

"Сейчас я чувствую себя хорошо, и на следующей неделе планирую сделать повторный тест. Еще раз благодарю всех за слова поддержки, выражаю сочувствие тем, кто пострадал от болезни и восхищение тем, кто защищает людей от нее".

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Ловиза более десяти лет возглавляет Порденоне. Нынешний сезон — дебютный для команды в Серии В, однако "нероверди" реально претендуют на путевку в Серию А, занимая четвертую строчку (зона плей-офф) и лишь на 4 очка отставая от второго места, дающего право на прямое попадание в элиту.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-2019, Мауро Ловиза.
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