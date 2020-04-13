Феерия Милевского: обзор матча Динамо Брест - Ислочь (Видео)

Вчера, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо-Брест" обыграло "Ислочь" (3:1). Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский, в прыжке добавив мяч в пустые ворота.