"Будут проблемы": Палкин рассказал как коронавирус отразится на УПЛ

Новости спорта:Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о возможных изменениях в украинском футболе.

Представитель руководства донецкого Шахтера Сергей Палкин считает, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в украинском и мировом футболе будет большое количество проблем.

"Этого не избежать, 100% проблемы будут. Трудно давать прогнозы, насколько серьезными будут последствия, потому что никто не знает, что будет завтра. К примеру, в Германии клубы Бундеслиги основное финансирование получают за счет продажи билетов. Для них это очень сильный удар будет".

Палкин не верит, что даже если болельщиков пустят на стадионы, они начнут туда ходить сразу же.

"Фанаты начнут посещать стадионы в лучшем случае через год. Даже если объявят, что ситуация нормализовалась и проблема решена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий".

Затронул Палкин и структуру чемпионата Украины. В следующем сезоне планировалось, что в УПЛ будет выступать 14 команд, но сейчас подобная идея не самая лучшая.

"Нам надо будет все скорректировать. Планировали переходить на 14 клубов, но считаю, что это абсолютно провальной идеей. Нужно, чтобы осталось 12. Дай Бог, чтобы еще нынешний формат сохранился в нормальном виде", — заявил Палкин в программе Великий футбол.