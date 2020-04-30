Как Шовковский тренируется во время карантина (Видео)

Новости спорта:Член тренерского штаба сборной Украины активно занимается дома.

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский активно тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Утро обязательно должно быть добрым! И, желательно, спортивным! Будьте здоровы! И да пребудет с вами 36,6», — написал Шовковский в Instagram.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлен минимум до 11-го мая.