Как Шовковский тренируется во время карантина (Видео)

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский активно тренируется дома во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Утро обязательно должно быть добрым! И, желательно, спортивным! Будьте здоровы! И да пребудет с вами 36,6», — написал Шовковский в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
! Утро обязательно должно быть добрым! И желательно спортивным! Будьте здоровы! И да прибудет с вами t36.6
Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлен минимум до 11-го мая.