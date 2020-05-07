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Известный футболист встретил день рождения в костюме обезьяны (Видео)

Известный футболист встретил день рождения в костюме обезьяны (Видео)
15:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Именитому защитнику исполнилось 37 лет.

Бразильский защитник Дани Алвес решил оригинально отметить свое 37-летие. Футболист надел костюм обезьяны и, увидев торт, сымитировал характерные для этого животного звуки.

"Это мой "обезьяний" день рождения, дружище", - написал Алвес в своем Instagram.

 
 
 
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Ma monkey B-Day buddy !! #GoodCrazyForeverYong #ForeverYoung

Публикация от Dani Alves (@danialves)

Напомним, что Дани стал первым футболистом в истории, которому удалось за карьеру завоевать 40 титулов. Прошлым летом футболист выиграл Кубок Америки в составе сборной Бразилии.

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Футбол, Видео, Дани Алвес, Новости футбола.
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