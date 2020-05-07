Известный футболист встретил день рождения в костюме обезьяны (Видео)

Новости спорта:Именитому защитнику исполнилось 37 лет.

Бразильский защитник Дани Алвес решил оригинально отметить свое 37-летие. Футболист надел костюм обезьяны и, увидев торт, сымитировал характерные для этого животного звуки.

"Это мой "обезьяний" день рождения, дружище", - написал Алвес в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ma monkey B-Day buddy !! #GoodCrazyForeverYong #ForeverYoung Публикация от Dani Alves (@danialves) 6 Май 2020 в 12:00 PDT

Напомним, что Дани стал первым футболистом в истории, которому удалось за карьеру завоевать 40 титулов. Прошлым летом футболист выиграл Кубок Америки в составе сборной Бразилии.