Лунин вспомнил, как впервые попал в раздевалку Реала

Новости спорта:Андрей Лунин вспомнил впечатления от первых дней в команде.

Вратарь «Овьедо» Андрей Лунин вспомнил AS свои первые дни в мадридском «Реале», а также когда попал в раздевалку команды.

«Черт, я даже не думал. Я молчал, я не мог думать».

С кем вам больше всего приходилось иметь дело?

«С Мартином Эдегором, который был молод и немного говорил по-английски. И с Кейлором Навасом. И немного со всеми. Теперь с Такефусой Кубо».

До конца сезона Лунин будет играть за «Овьедо», после чего вернется в «Реал».

В будущем сезоне на Андрея рассчитывают, как на второго голкипера.