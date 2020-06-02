Новости спорта:Но просит не останавливать чемпионат. Запись Карпаты подтвердили около 30 случаев коронавируса, клуб уходит на карантин впервые появилась sportarena.com.

Львовские Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом игроков и сотрудников клуба.

Об этом сообщает официальный сайт бело-зеленых.

«По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19. Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков», — говорится в заявлении Карпат.

Точное количество зараженных COVID-19 Карпаты не сообщили.

«Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки.

Обращаемся к наивысшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины — максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат».

Напомним, по информации, во львовских Карпатах коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали минимум у 26 человек.

По информации журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука, из 26-ти инфицированных: 11 – футболисты, 15 – тренеры и персонал.

Ранее директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что матч 25-го тура Favbet Лиги Ворскла – Карпаты на 99% не состоится. Он был запланирован на 7 июня.

Карпаты отправляются на карантин, а сезон в Favbet Лиге за львовян потенциально может доиграть молодежный состав.

На минувших выходных Карпаты не смогли принять Мариуполь в 24-м туре чемпионата после новостей о зараженных футболистах и членах клубного персонала.

При этом в УПЛ и УАФ придерживаются мнения, что Карпаты не нарушали правил карантина, из которого выходили с соблюдением необходимых мер безопасности.

На сегодня Карпаты занимают последнее место в таблице Favbet Лиги и отстают от спасительной 11-й позиции на пять очков.