Фанаты огненно поздравили родной клуб с 57-летием (Видео)

Турецкий Бурсаспор, в котором выступает украинский форвард Евгений Селезнев, первого июня отпраздновал свое 57-летие.
Нескольким фанатам удалось пробраться на стадион Бурса, чтобы с с фаерами поздравить любимую команду. Получилось круто.
В текущем сезоне Бурсаспор занимает третье место в турнирной таблице Второй турецкой Лиги.
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This is how @bursaspor fans celebrated their club's 57th birthday
Что касается Селезнева, то на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил восемь голов.