Фанаты огненно поздравили родной клуб с 57-летием (Видео)

Новости спорта:Болельщики Бурсаспора "зажгли" на трибунах.

Турецкий Бурсаспор, в котором выступает украинский форвард Евгений Селезнев, первого июня отпраздновал свое 57-летие.

Нескольким фанатам удалось пробраться на стадион Бурса, чтобы с с фаерами поздравить любимую команду. Получилось круто.

В текущем сезоне Бурсаспор занимает третье место в турнирной таблице Второй турецкой Лиги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is how @bursaspor fans celebrated their club's 57th birthday Публикация от 433 (@433) 2 Июн 2020 в 6:07 PDT

Что касается Селезнева, то на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил восемь голов.