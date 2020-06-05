Бундеслига представила лучшие голы мая (Видео)

В середине мая возобновилась немецкая Бундеслига. За это время клубы успели отыграть четыре тура, в которых было забито 115 голов. Официальный YouTube-канал турнира опубликовал десятку лучших. В пятницу, 5 июня, программу 30-го тура Бундеслиги откроет поединок Фрайбург — Боруссия М, который начнется в 21:30.