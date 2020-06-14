Стадион будущего: Реал показал реконструкцию Сантьяго Бернабеу (Видео)

Мадридский Реал начал строительные работы по реконструкции домашней арены. Строители работают на Сантьяго Бернабеу даже во время карантина, а клуб показал, как продвигаются работы на данный момент, сняв видео: