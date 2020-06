"Наслаждайтесь его игрой, пока еще можете": Линекер поздравил Месси с днем рождения

"Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения. Он приближается к закату своей изумительной карьеры.

722 матча и 699 голов игрока, который так креативен, которому чужд эгоизм в отношении партнеров и который так убийственно завершает атаки.

Мы будем скучать по нему, когда он закончит. Так что наслаждайтесь его игрой, пока еще можете".

Happy 33rd birthday to Lionel Messi. He’s reaching the twilight of his astonishing career. 722 games and 699 goals for a player that is as creative and unselfish for others as he is prolific and deadly in his finishing. We’ll miss him when he’s gone. Enjoy him while we can.

— Gary Lineker (@GaryLineker) June 24, 2020