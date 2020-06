Барселона поздравила Месси с днем рождения, напомнив о его достижениях в клубе

"Барселона" поздравила свою главную звезду с праздником.

Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. С каталонцами он 10 раз становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что вскоре Месси продлит контракт с "Барселоной".

Messi is 33 today and well established as the greatest player in the world

34 major trophies

629 goals for Barça

722 appearances for Barça

6 Ballons d'Or

6 Golden Shoes

But what do you know about his time as a youth player?

THREAD pic.twitter.com/XPvGMg3OGO

