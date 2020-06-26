Клопп зажигательным танцем отметил победу в АПЛ (Видео)

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп с футболистами отпраздновал победу клуба в АПЛ.
Немецкий специалист станцевал зажигательный танец под аплодисменты игроков.
Jurgen Klopp absolutely going for it last night...
This is the best/worst thing ever!
@regan_lowey pic.twitter.com/H6fPKyqZIq
— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 26, 2020
Напомним, Ливерпуль победителем АПЛ за семь туров до конца сезона. Для команды Клоппа это первая победа в чемпионате Англии с 1990 года. Победу мерсисайдцам принесла "осечка" Манчестер Сити в матча с Челси.