Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством (Видео)

Фернандиньо поздравил Шахтер с 13-м чемпионством в Украине. Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.

Бывший игрок Шахтера, перебравшийся из стана Горняков в Манчестер Сити в 2013 году, записал видеообращение на русском языке. Теплые поздравительные слова опубликовала пресс-служба дончан.

"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", - сказал Фернандиньо.

Ранее Манчестер Сити проиграл борьбу за чемпионство в АПЛ Ливерпулю.