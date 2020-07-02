Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством (Видео)

Бывший игрок Шахтера, перебравшийся из стана Горняков в Манчестер Сити в 2013 году, записал видеообращение на русском языке. Теплые поздравительные слова опубликовала пресс-служба дончан.
"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", - сказал Фернандиньо.
⚒ Поздравления от легенды «Шахтера» Теплые слова @fernandinho. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/C2N5ZZCaPN
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 2, 2020
Ранее Манчестер Сити проиграл борьбу за чемпионство в АПЛ Ливерпулю.