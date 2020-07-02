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Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством (Видео)

Фернандиньо на русском языке поздравил Шахтер с чемпионством (Видео)
Обновлено 21:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Фернандиньо поздравил Шахтер с 13-м чемпионством в Украине. Об этом сообщает официальный twitter донецкого клуба.

Бывший игрок Шахтера, перебравшийся из стана Горняков в Манчестер Сити в 2013 году, записал видеообращение на русском языке. Теплые поздравительные слова опубликовала пресс-служба дончан.

"Дорогие друзья, с еще одной победой в чемпионате Украины. Поздравляю вас всех", - сказал Фернандиньо.

Ранее Манчестер Сити проиграл борьбу за чемпионство в АПЛ Ливерпулю.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Фернандиньо.

Автор:

Телеграф
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