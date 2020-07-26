Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой из-за коронавируса

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва.

Правительство Великобритании ввело 14-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» находится по угрозой срыва, сообщает Marca.

Встреча «горожан» и «сливочных» запланирована на 7 августа. Матч должен пройти в Манчестере на стадионе «Этихад».

Если «Сити» и «Реал» не смогут сыграть в Англии, УЕФА может перенести встречу в Порту или Гимарайнш.

Напомним, в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу», победу одержал «Сити» — 2:1. Авторами голов в английском клубе стали нападающий Габриэл Жезус и полузащитник Кевин Де Брёйне, в «Реале» — хавбек Иско.