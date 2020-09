Луческу вскоре может возглавить Шальке

51-летний румынский специалист Разван Луческу может вскоре возглавить немецкий Шальке. Об этом заявил румынский журналист Эммануэль Роша.

Сын Мирчи Луческу сейчас работает главным тренером клуба Аль-Хиляль в Саудовской Аравии.

According to PRO Sport in Romania, Al Hilal manager Razvan Lucescu is being considered by Schalke 04 to fill their vacancy. This could be interesting. #alhilal #S04

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 28, 2020