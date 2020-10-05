«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус

После матча в Чернигове Десна - Шахтер (2:2) горняки получили результаты тестов на коронавирус. У Тараса Степаненко и Андрея Пятова, а также, у двоих работников персонала Шахтера, были обнаружены положительные результаты. После этого весь Шахтер ушел на самоизоляцию.
В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.
"В соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно", - написал после новости о болезни Тарас Степаненко.
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Дорогие друзья! Сегодня после игры у нас с @piat30 тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно. Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены что в скором времени вернёмся к повседневной жизни Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо
Напомним, 7 октября сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Франции. Теперь Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на игроков основы.