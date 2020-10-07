Сборная Франции перед матчем с Украиной несет потери из-за коронавируса

Вспышка коронавируса изрядно потрепала команду Украины, а теперь добралась и до французов.

Из-за положительного теста на COVID-19 расположение Трехцветных покинул защитник Лиона Лео Дюбуа. Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

По информации источника, УЕФА во вторник тестировала французов и тест Дюбуа показал положительный результат. В итоге игрока отправили на самоизоляцию и он точно пропустит не только товарищеский матч с Украиной, но и две игры Лиги наций УЕФА с Португалией (11 октября) и Хорватией (14 октября).

Телеграф напоминает, что из-за ситуации с коронавирусом сборная Украины лишилась двух вратарей. В итоге тренерский штаб Желто-синих принял решение добавить Александра Шовковского в заявку на игру.

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