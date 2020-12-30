Коронавирус отменил лондонское дерби в АПЛ

Первый поединок игрового дня 30 декабря в АПЛ Тоттенхэм - Фулхэм перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Шпор на своем официальном сайте.

"Премьер-лига сообщила нам о решении сегодня днем. Фулхэм потребовал отсрочки из-за увеличения количества случаев заражения на COVID-19 среди их игроков и сотрудников. Все в Тоттенхэм Хотспур шлют Фулхэму свои наилучшие пожелания здоровья и скорейшего выздоровления всем, кто заболел", - гласит сообщение от пресс-службы Тоттенхэма.

Отмечается, что лига выберет другую дату для проведения игры.

Поединок 16-го тура АПЛ сезона 2020/21 Тоттенхэм - Фулхэм должен был состояться в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". На данный момент Шпоры (26 очков) занимают седьмую позицию в турнирной таблице английского первенства, а Дачники (11 очков) - 18-е.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед добыл удивительную победу над Вулверхэмптоном в 16-м туре чемпионата Англии.