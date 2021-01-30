Беременная жена украинского футболиста полностью обнажилась в Instagram (видео)

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Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм tretyakovaliza

Супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза опубликовала новое видео на своей страничке в Instagram.

Жена Ярмоленко блеснула грудью в вечернем платье (фото)

На этот раз блогерша, которая находится на 32-й неделе беременности, сняла с себя одежду ради невероятно чувственных кадров. Для интимного "клипа" красавица намазалась смесью из масла и блесток, от которых так просто не избавиться. "Малышь родится также в блестках", - пошутила Лиза после съемок.

 
 
 
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Публикация от LIZA TRETYAKOVA (@tretyakovaliza)

"Даже не спрашивайте сколько мне понадобилось времени и сил, чтобы смыть с себя и со своих всех щелей все эти блестинки. У меня стресс. Но оно того стоило, да ?" - написала супруга полузащитника в посте с видео.

В комментариях засыпали Третьякову массой комплиментов: "Шик", "Волшебно", "Безумно красиво", "Это того стоило. Огонь!"

В текущем сезоне 24-летний левый вингер "Александрии" Третьяков сыграл в 13-и поединках за команду, отметившись двумя голами и одним ассистом. Его клуб по итогам первой части УПЛ занимает восьмое место, отставая от лидирующего Динамо на 14 очков.

В своем последнем официальном матче "Александрия" уступила "Заре".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 182

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, Максим Третьяков, Лиза Третьякова.
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