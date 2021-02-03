Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В команде Ломаченко объяснили, почему допустили бой с Лопесом, несмотря на травму Василия
В команде Ломаченко объяснили, почему допустили бой с Лопесом, несмотря на травму Василия
"Наполи" - "Аталанта": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии
"Наполи" - "Аталанта": видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Италии
"Манчестер Юнайтед" забил 9 голов "Саутгемптону" (видео)
"Манчестер Юнайтед" забил 9 голов "Саутгемптону" (видео)
Стаховский зачехлил ракетку в Мельбурне
Стаховский зачехлил ракетку в Мельбурне

Одноклубник Месси 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус

Одноклубник Месси 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм sergiroberto

Правый защитник "Барселоны" Серхи Роберто 26 раз сдавал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает football-espana.net.

Месси приносит "Барселоне" 30% дохода

По информации источника, после своего восстановления от травмы в конце ноября футболист заразился коронавирусом. После прохождения карантина Серхи начал сдавать тесты, чтобы как можно быстрее вернуться в игру. Однако только 27-я попытка показала отрицательный результат. В итоге футболист вернулся в состав каталонцев только в конце января - Серхи появился на поле, выйдя на замену в матче 21-го тура Ла Лиги против Атлетика (31.01.2021).

В текущем сезоне 28-летний Роберто сыграл 11 матчей в составе "Барселоны", забив один гол и отдав две результативные передачи.

Отметим, что "Барселона" переиграла "Атлетик" в чемпионате благодаря суперголу Лионеля Месси со штрафного. Однако совсем недавно именно "Баски" выиграли Суперкубок Испании-2020, обыграв в финале турнира "Сине-гранатовых".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 226

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Коронавирус, Серхи Роберто, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ответил за слова": Джошуа назвал свой лучший нокаут в карьере (видео)
02 Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" в гостевом полуфинале Кубка Италии (видео)
03 Украинка Магучих с рекордом выиграла турнир в Словакии (видео)
04 Красивый гол издали и два удаления: "Волки" загрызли "Арсенал" (видео)
05 "Динамо" - ЦСКА 1948: видео онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь