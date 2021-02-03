Одноклубник Месси 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус

Правый защитник "Барселоны" Серхи Роберто 26 раз сдавал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает football-espana.net.

По информации источника, после своего восстановления от травмы в конце ноября футболист заразился коронавирусом. После прохождения карантина Серхи начал сдавать тесты, чтобы как можно быстрее вернуться в игру. Однако только 27-я попытка показала отрицательный результат. В итоге футболист вернулся в состав каталонцев только в конце января - Серхи появился на поле, выйдя на замену в матче 21-го тура Ла Лиги против Атлетика (31.01.2021).

В текущем сезоне 28-летний Роберто сыграл 11 матчей в составе "Барселоны", забив один гол и отдав две результативные передачи.

Отметим, что "Барселона" переиграла "Атлетик" в чемпионате благодаря суперголу Лионеля Месси со штрафного. Однако совсем недавно именно "Баски" выиграли Суперкубок Испании-2020, обыграв в финале турнира "Сине-гранатовых".