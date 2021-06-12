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Испания - Швеция: чего ожидать от матча поражённых коронавирусом испанцев на Евро-2020?

Испания - Швеция: чего ожидать от матча поражённых коронавирусом испанцев на Евро-2020?
12:52 Сегодня Телеграф UEFA

Второй матч группы Е - матч сборных Испании и Швеции, который состоится на "Олимпийском" стадионе в Севилье 14 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Команда Луиса Энрике претерпела проблемы из-за коронавируса. Сначала вылетел Серхио Бускетс, а затем Диего Льоренте. Тренерский штаб "Фурии Рохи" после этого вызвал 17 новых футболистов, 11 из которых - с молодёжного состава. В товарищеском матче против Литвы и вовсе играла вся молодёжная сборная с её тренерским штабом. А интересный момент из чисто футбольных - отсутствие в заявке игроков мадридского "Реала" от слова вообще. Даже Серхио Рамоса. 

У шведов главной звезды тоже не будет. Златан Ибрагимович заявил о возвращении в главную команду страны, но тут же получил очередную травму. Пожалуй, в атаке главной надеждой должен был стать Деян Кулусевски, но он также заразился коронавирусом, так что эта проблема не чужда обеим сборным. У Янне Андерссона в распоряжении зато есть Марукс Берг и Джордан Ларссон - два футболисты из российского чемпионата. Последний, к слову, сын легенды шведского футбола Хенрика Ларссона.

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Испании. 

Прогноз автора: 2:1 

"ТЛеграф" напоминает, что в первом матче группы Е встретятся команды Польши и Словакии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Швеции, Евро-2020, COVID-19 Коронавирус.
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