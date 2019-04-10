Открытая тренировка Кроллы перед боем с Ломаченко (Фото) Для Кроллы победа над нашим чемпионом – единственный шанс вернуть былую славу. Поэтому британец обещает сделать все от него зависящее, чтобы присвоить себе титулы Ломаченко.