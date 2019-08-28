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Легенды спорта: как выглядит сейчас Рикки Хаттон (Фото)
Рикки Хаттон - известный британский чемпион мира в 1-й полусредней по версии IBF (2005 и 2007); WBA, (2005),IBO (2007), полусредней по версии WBA, 2006, IBO (2009—2009) весовых категориях.
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